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Французы хотят конкурировать с американцами и строить локомотивы для Укрзализныци

Французы хотят конкурировать с американцами и строить локомотивы для Укрзализныци

Французская компания Alstom, мировой лидер в сфере машиностроения и строительства железнодорожного транспорта, планирует открыть представительство в Украине в 2018 году и начать сотрудничество с Укрзализныцей в сфере производства электрической тяги.

Планируется, что до конца июня 2018 года компания представит пакетное предложение о сотрудничестве с Украиной. В частности, планируется совместное производство электрической тяги для ПАО «Укрзализныця». Главным условием сотрудничества является высокий уровень локализации на украинских предприятиях.

Об этом сообщает офис Национального инвестиционного совета на своей странице в социальной сети Facebook. Команда Офиса провела встречу с представителем французской компании. Обсуждались вопросы открытия в Украине представительства Alstom. Также обговаривалась возможность открытия в Украине хаба по производству деталей.

На данный момент представители компании занимаются выбором партнера для локализации производственных работ и привлечения финансирования для реализации проектов.

По материалам УБР
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