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Лагард указала на угрозы от торгового конфликта между США и Китаем

Лагард указала на угрозы от торгового конфликта между США и Китаем

Самая большая опасность от торговых споров между США и Китаем кроется в угрозах для инвестирования и глобального финансового доверия. Об этом, как сообщает Reuters, сказала глава МВФ Кристин Лагард. Она отметила, что напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира угрожает не столько ВВП, как доверию стран к глобальному финансовому порядку.

Напомним, что президент Дональд Трамп недоволен дефицитом торгового баланса с Китаем. Поэтому он решил ввести новые пошлины на импорт стали и алюминия, чтобы сократить импорт китайских металлов и якобы поддержать американских производителей. Хотя крупнейшие экспортеры алюминия и стали в США – это Канада, Южная Корея и страны ЕС, а не Китай.

Собственно, для этих стран американский президент сделал временное исключение. Впрочем, Трамп отметил, что торговые войны – это хорошо. По его мнению, американской стороне будет легко в них победить.

В свою очередь, Китай предупредил об “оправданном и необходимом” ответе на торговую войну с США. В Пекине призвали Вашингтон не прибегать к торговым войнам, поскольку они никому не пойдут на пользу.

По материалам Зеркало Недели
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