Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 24 0

С начала года НБУ выявил 11 нелегальных пунктов обмена валют

С начала года НБУ выявил 11 нелегальных пунктов обмена валют

Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2018 провел 264 проверки небанковских пунктов обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, проверки осуществлялись в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях Украины.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I квартале текущего года выявлено 11 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Такие финучреждения были выявлены в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе “Незаконные пункты обмена валюты”.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018