С начала года НБУ выявил 11 нелегальных пунктов обмена валют

Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2018 провел 264 проверки небанковских пунктов обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, проверки осуществлялись в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Винницкой, Херсонской и Полтавской областях Украины.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I квартале текущего года выявлено 11 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Такие финучреждения были выявлены в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе “Незаконные пункты обмена валюты”.