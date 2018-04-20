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У Порошенко оценили работу правительства

У Порошенко оценили работу правительства

Работа правительства за прошлый год может быть оценена на “четверку с плюсом”. Об этом заявила представитель президента в парламенте, народный депутат от фракции “Блока Петра Порошенко” (БПП) Ирина Луценко.

“Я бы дала оценку тяжелого, кропотливого и очень упорного труда. Результатом его и подтверждением является огромное количество реформ. Конечно, мы хотим высоких результатов, но давайте не забывать о войне, об огромном количестве реформ. Я бы поставила правительству “четверку с плюсом” по пятибалльной системе”, – заявила Луценко. Она добавила, что в прошлом году Кабмину удалось провести большое количество реформ.

“Это очень тяжелая и упорная работа. Работа проделана большая: отремонтированы дороги, децентрализация, новая армия, реформа образования, медицинская реформа, пенсионная реформа. Это все огромная нагрузка на бюджет, которую сегодня переживает наше правительство”, – добавила она.

По материалам РБК-Украина
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