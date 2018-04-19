Депутаты хотят освободить производителей молока от НДС

В парламенте предлагают заменить 20% ставку НДС на поставки молока и сливок на нулевую. Вчера в Раде был зарегестрирован соответствующий законопроект №8282, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Авторами законопроекта стали 19 народных депутатов из разных фракций.

Парламентарии считают, что рост налоговой нагрузки на фермеров и сокращение их доходов может привести уменьшению поголовья крупного рогатого скота, сокращению объемов производства и потребления молочной продукции.

К концу первого квартала текущего года цена на молоко сорта “экстра” составляла 9,56 грн/кг (с учетом НДС), указано в документе. Диапазон цен на молоко составляет от 8,76-9,80 грн/кг. На молоко высшего сорта – 8-9,50 грн/кг. Средняя цена на молоко первого сорта 8,84 грн/кг.

Ожидается, что законопроект уменьшит разницу в закупочных ценах на молоко между сельхозпредприятиями – плательщиками НДС, хозяйствами населения и представителями малого аграрного бизнеса. Также законопроект призван снизить финансовую нагрузку на потребителя.

Сообщается, что поголовье коров в Украине к 1 апреля 2018 года сократилось на 4,3% по сравнению с 2017 годом, производство молока за этот период упало на 1%.