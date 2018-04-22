Страны и города - лидеры по инновационным технологиям (инфографика)

США названы лидером в сфере глобальных инновационных технологий.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проводившегося KPMG среди глобальных лидеров технических инноваций в 2018 году (KPMG’s 2018 Global Technology Innovation Report).

Лидером США считают 34% опрошенных респондентов.

Второе место занял Китай, который, по мнению 26% респондентов, является лидером региона в сфере инноваций и революционных сдвигов.

Третье – Индия (13%), а Великобритания и Япония оказались на четвертом и пятом местах соответственно.

Таким образом, США второй год подряд были названы наиболее перспективным рынком для инновационных и технологических прорывов, которые имеют глобальное влияние.

Ведущими инновационными центрами технологий в течение следующих четырех лет станут Шанхай (Китай), Токио (Япония), Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США), Пекин (Китай), Сингапур, Сеул (Ю. Корея), Тель-Авив (Израиль), Бангалор (Индия), Берлин (Германия). В отличие от прошлого года, когда города в США и Китае доминировали в Топ-10, в этом году десятка лучших включает в себя города из Азии, Европы и Израиля.

По мнению бизнес-лидеров, которые приняли участие в опросе KPMG, рост доходов является лучшим показателем для оценки успеха технологических инноваций в их организациях. Раньше таким показателем называли количество патентов. Доля рынка и рентабельность инвестиций стали вторым и третьим показателем.

В то же время они отметили, что найм работников будет расти благодаря экономическому росту и доверию.

Более 90% респондентов международного опроса заявили, что в ближайшее время они будут нанимать до 100% работников, что представляет собой резкий рост – с 68% год назад.

Улучшение экономического климата отмечалось в ходе анализа результатов опроса стартапов во всем мире, что нашло отражение в их оптимистичных планах по найму новых работников. Треть из них отметила, что не будет нанимать новый персонал в течение следующих 12 месяцев.