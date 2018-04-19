Польша сменила менеджмент на предприятиях Таруты в Гданьске

Агентство развития промышленности Польши (АРП), подконтрольное министерству имущества страны, 18 апреля 2018 года сменило состав правления судостроительного завода в Гданьске и GSG Towers, компании-производителя башен для ветровых электростанций, совладельцем которых является украинский бизнесмен и народный депутат Сергей Тарута.

Смена менеджмента осуществляется в рамках обратного выкупа данных активов у Таруты, совладельца корпорации “Индустриальный союз Донбасса”, отметили в АРП.

Состав правления Stocznia Gdanska и GSG Towers одинаковый: Марцин Стойек (председатель правления), Адам Кржемински (заместитель предправления по операциям), Карен Оганесян (заместитель предправления), Пшемыслав Штандера (заместитель предправления по финансам).

От польского государства в правление вошли Марцин Стойек и Адам Кржемински. Прежний предправления Людмила Буймистер, представлявшая интересы украинского инвестора, ушла в отставку.

Буймистер совмещала должность главы правления с постом генерального директора ООО “Киномания”, украинской кинодистрибьюторской компании, 75% акций которой принадлежит Сергею Таруте.

“Смена правления обеих компаний — следующий этап переговорного процесса по обратному выкупу данных активов у украинского инвестора. До тех пор, пока транзакция не будет завершена, стороны решили провести частичное изменение правления обеих компаний, благодаря которому АРП будет иметь большее влияние на их операционное управление”, — отметили в польском ведомстве.