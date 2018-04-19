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В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киева

В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киева

“Создана соответствующая рабочая группа, которая будет активно заниматься решением проблемных и насущных вопросов проектирования и строительства Большой окружной дороги. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Минрегиона, Укравтодора, КГГА, КОГА и другие”, – сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что в настоящее время первоочередными вопросами являются финансирование, стадия готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу.

“Рассматривается 3 варианта финансирования строительства Большой окружной автодороги вокруг Киева: за счет госбюджета, привлечения международных инвесторов или на условиях концессии”, – отметил Лавренюк.

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Также для успешной реализации проекта необходимо внести изменения в ранее принятые решения на государственном и региональном уровне, провести инвентаризацию земельных участков и имущества в зоне БОАД, определить и обеспечить финансирование проектов по очередям.

Планируется, что первой очередью строительства БОАД станет участок от автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп до автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, протяженность которой 35,2 км.

Ориентировочная стоимость строительства этого участка дороги составляет 400 млн у.е., запланирована реализация в течение 2018-2021 годов. Сейчас готовность проектной документации на строительство первой очереди дороги составляет 96%, добавили в пресс-службе чиновника.

По материалам УНН
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