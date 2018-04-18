Аэропорт "Борисполь" летом сдаст в эксплуатацию 5 инфраструктурных объектов

С июня по август 2018 года в аэропорту “Борисполь” будут сданы в эксплуатацию пять инфраструктурных объектов.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью ЦТС.

“В этом году мы сдадим пять инфраструктурных объектов. Первый – это первая очередь паркинга. До паркинга мы сдадим багажное отделение для внутренних рейсов, затем новые выходы на посадку (bus gates). Это все будет летом, с июня по август. И еще один объект – это подъездная дорога к терминалу”, – отметил он.

По словам Рябикина, подъездная дорога, реконструкцией которой занимается турецкая Onur, скорее всего, будет открыта к концу мая.

Летом аэропорт получит в распоряжение багажное отделение для внутренних рейсов и новые выходы на посадку (bus gates).

Пятым по счету объектом станет расширение трансферной зоны.

“Она двухуровневая, на одном уровне будет расширена зона контроля трансферных пассажиров, на втором уровне – зона ожидания пассажиров на вылет, там планируется блок магазинов duty free и, возможно, новая точка общественного питания. Работы в трансферной зоне строители обещают завершить до начала июля” , – добавил гендиректор аэропорта.