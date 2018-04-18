Межбанк: доллар вырос на расширении гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 0,64 коп., на торгах среды упал на 6,49 коп., оказавшись на уровне 26,1478 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,07/26,10 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.03 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,08/26,11, а спустя 19 минут, сохранив тренд, доллар вырос к 26,12/26,15 UAH/USD.

К 10.41 СКВ несколько снизила темп роста, поднявшись к отметке 26,14/26,16 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.46, когда «американец» немного понизился, оказавшись на цифре 26,13/26,15 UAH/USD.

Судя по всему, НБУ около 12.35 покинул межбанк – в это время доллар возобновил рост, поднявшись до 26,14/26,17, а на обеденный перерыв рынок ушел около 13.00 на фоне более «узких» цен 26,14/26,16 UAH/USD.

С 13.25 СКВ вернулась к отметке 26,14/26,17 UAH/USD, не покидая ее до 15.30. С этого часа на пустеющем межбанке действовали новые цены: 26,140/26,165 UAH/USD, не изменявшиеся до самого финиша сессии.

На этой цифре (26,140/26,165 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в среду.

Большинство сделок на межбанке 18 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1478 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,1400 / 26,1700

евро – 32,3743 / 32,4115

российский рубль – 0,4238 / 0,4248

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2384 / 1,2385

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке