Тонны денег: новые монеты оттянут карманы украинцев и увеличат расходы бизнеса

До введения в оборот новых монет 1 и 2 грн., которые придут на смену купюрам того же номинала, остались считанные дни. Но пока украинцы с нетерпением ждут возможности пощупать нацбанковскую реформу собственными руками, бизнес подсчитывает дополнительные расходы и раздумывает, как бы им избавиться от проблемного железа в кассах.

Опрошенные представители розницы и банковского сектора признаются, что ничего путного от «монетизации» наличного оборота не ждут. Да и обычному потребителю потехи от новых монет будет немного – после непродолжительного периода радости от обладания металлическими кругляшками, непременно наступит период разочарования.

Тяжелые деньги

Ключевая проблема заключается в массе новых монет. Как ни старался Нацбанк, сделать их невесомыми не вышло. По данным регулятора, масса 1-гривневой монеты составляет 3,3 гр., 2-гривневой – 4 гр. А диаметр, соответственно, 18,9 мм и 20,2 мм. Из существующих сейчас в Украине разменных монет ближе всех к новым 25-копеечная: при диаметре 20,8 мм она весит 2,9 гр.

Цифры, в общем, не пугающие. Но только пока речь идет о небольших суммах. Если же за основу взять находящиеся в обороте мелкие купюры, проблема приобретает совсем другой вес.

По данным НБУ, в начале 2018 года в обороте находилось 546,7 млн грн. банкнот номиналом 1 грн. и 256,5 млн. двухгривневых. Масса которых, соответственно, составляет примерно 546,7 т и 256,5 т.

Те же деньги в новых монетах будут весить суммарно 2,8 тыс. т. Причем, учитывая весьма непродолжительный срок жизни мелких купюр, все эти тонны монет свалятся в кошельки украинцев, лотки кассовых аппаратов супермаркетов и на инкассаторские службы в течение ближайшего года.

Терминалы любят бумагу

Одним из последствий введения новых монет станет пересмотр политики работы сетей платежных терминалов. Оборудовать монетоприемниками десятки тысячи автоматов, разбросанных по всей стране, никто не станет – это слишком дорого. Большинство украинских сетей уже приняли решение.

«Мы будем принимать мелкие купюры до последней банкноты. Но как только они исчезнут с рынка, сумма минимального платежа в терминале вырастет до 5 грн. Монетоприемники мы устанавливать совершенно точно не будем», – рассказал нам директор компании «Платежка» Евгений Думчев.

С одной стороны, это увеличит средний чек терминальщиков, с другой, сделает автоматы менее удобными для клиентов. Ведь аппараты технически не могут выдавать сдачу. А значит все платежи будут округляться до 5 грн. Излишек будут отправлять на счет телефона клиента или благотворительность. Пополнить же телефон на пару гривен, чтобы совершить экстренный звонок, больше не выйдет.

И хотя рост тарифов мобильных операторов за последний год и так удвоил средний «терминальный» чек (до 56 грн.), в конце концов, говорят эксперты, отказ от мелочи приведет к плавному перетоку клиентуры в онлайн.

При этом сети ПТКС попытаются извлечь максимум выгоды из нацбанковской реформы. Они ожидают, что спрос на мелкие купюры после введения монет, будет только расти. Торговые сети не слишком любят монеты из-за дороговизны их обработки и инкассации, а потому, скорее всего, также до последнего будут предпочитать новой мелочи старые добрые купюры. При этом стоимость дефицитной бумажной мелочи будет увеличиваться.

Инкассаторы в убытках

Представители крупнейших инкассаторских служб украинских банков признаются, что реформа и для них не несет ничего хорошего. Нагрузка на каждый экипаж неизбежно вырастет, а поднять тарифы для клиентов быстро не выйдет. Ведь банки связаны договорами, а и инкассация в нашей стране почти сплошь убыточная и используется преимущественно для удержания якорных клиентов.

Уже сейчас они предвкушают нытье своих служащих, сетующих на боль в спине и маленькую зарплату за тяжелый физический труд. Хотя пока боятся говорить о повышении тарифов. Впрочем, пересмотр ценников неизбежен: подкреплять кассы супермаркетов монетами в 2-3 раза дороже.

К примеру, обмен 1000 гривен крупными номиналами на купюры по 1 грн. сейчас стоит порядка 10 грн. Та же операция с монетами обойдется уже минимум в 22 грн. И это без учета доставки.

Впрочем, кроме дороговизны, монеты не нравятся супермаркетам по ряду других причин. Например, они занимают гораздо больше места в лотках кассовых аппаратов, а их пересчет – сложный и дорогостоящий. Потому-то большинство сетей уже давно обзавелись собственными накопительными программами и всячески стимулируют своих клиентов сбрасывать мелочь на карту лояльности.

С введением монет их тактика не поменяется. Напротив, они наверняка начнут вводить дополнительную мотивацию для клиентов и кассиров. Например, начислять в накопительных программах бонусы, вознаграждая клиента за каждое пополнение карты.

Выгодно им это будет еще и потому, что таким образом они получат дешевый кредитный ресурс. Объем которого в связи с увеличением номинальной стоимости мелочи вырастет в 3-4 раза по сравнению с нынешними показателями. Ожидается, что клиенты охотно поддержат инициативы сетей. Ведь носить в карманах горсти мелочи украинцы уже отвыкли и вряд ли захотят к ним вернуться.

Василий Невмержицкий