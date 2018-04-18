Рынок легковых авто в Европе просел впервые за шесть лет - эксперты

В марте 2018 года продажи новых легковых авто в Евросоюзе снизились на 5,3% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, что является первым падением за последние шесть лет.

Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.

“В марте 2018 года рынок новых легковых автомобилей Евросоюза впервые за последние шесть лет просел и составил 1 792 559 единиц, что на 5,3% меньше показателя 2017 года”, – говорится в сообщении.

В то же время в Ассоциации отмечают, что результат прошлогоднего марта был рекордным и формировал высокую сравнительную базу.

Отмечено замедление роста на некоторых локальных рынках ЕС и особенно в Великобритании, где в марте продажи упали на 15,7%. Спрос на новые автомобили также снизился в Италии (-5,8%) и Германии (-3,4%), в то же время был отмечен рост потребительской активности во Франции (+2,2%) и Испании (+2,1%).

Крупнейшей в Европе площадкой для реализации автомобилей в отчетном месяце стала Великобритания, где было продано 474 069 новых легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Германия, жители которой в марте приобрели 347 433 машины.

Замыкает лидирующую тройку Франция с результатом 231 103 проданных авто.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая реализовала на рынках ЕС 405 103 свои машины, при этом рост составил 0,3% по сравнению с прошлогодним мартом.

На втором месте PSA Group с результатом 285 434 проданных авто, что на 59,7% превышает мартовский показатель 2017 года.