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НБУ предоставил "Укрпочте" лицензию на денежные переводы в гривне

НБУ предоставил "Укрпочте" лицензию на денежные переводы в гривне

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил национальному почтовому оператору ОАО “Укрпочта” лицензию на осуществление денежных переводов в гривне без открытия банковского счета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, регулятор в связи с получением “Укрпочтой” такой лицензии зарегистрировал договоры об участии ПАО в международных платежных системах VISA и MasterCard, а также начал процедуру вступления ПАО “Укрпочта” в Национальную платежную систему “Украинское платежное пространство”. Отныне ПАО “Укрпочта” сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карточек.

Это будет способствовать расширению финансовой инклюзии, в частности создаст новые возможности для доступа к финансовым услугам населения в сельской местности и отдаленных районах Украины, будет способствовать увеличению уровня безналичных расчетов в Украине и повышению качества на рынке платежных услуг.

Также наличие такой лицензии позволит расширить платежную инфраструктуру для осуществления безналичных платежей в рамках проекта правительства cashless economy. На сегодняшний день лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение и национальный оператор почтовой связи ОАО “Укрпочта”. Напомним, в конце прошлого года Нацбанк разрешил “Укрпочте” осуществлять операции по обмену валюты.

По материалам РБК-Украина
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