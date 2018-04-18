Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 218 0

Как выглядят первые солнечные крыши от Tesla на настоящих домах

Как выглядят первые солнечные крыши от Tesla на настоящих домах

Недавно Tesla начала поставлять клиентам первые собственные крыши с солнечными батареями. Сначала компания устанавливала их только на дома своих сотрудников для тестирования, но теперь первые клиенты начали рассказывать об устройствах в социальных сетях. Об этом пишет издание Curbed.

Первые крыши с солнечными батареями от Tesla были установлены в августе 2017 года в доме Илона Маска и технического директора компании Джеффри Штраубеля. Стоимость устройства — около $30 тыс., плюс $7 тыс. — за батарею Tesla Powerwall.

При этом владелец такого устройства из Северной Калифорнии получает около $9,5 тыс. налоговых вычетов. Издание отмечает, что солнечные батареи на крыши от Tesla эстетически намного приятнее обыкновенных, а также более эффективны.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018