Как выглядят первые солнечные крыши от Tesla на настоящих домах

Недавно Tesla начала поставлять клиентам первые собственные крыши с солнечными батареями. Сначала компания устанавливала их только на дома своих сотрудников для тестирования, но теперь первые клиенты начали рассказывать об устройствах в социальных сетях. Об этом пишет издание Curbed.

Первые крыши с солнечными батареями от Tesla были установлены в августе 2017 года в доме Илона Маска и технического директора компании Джеффри Штраубеля. Стоимость устройства — около $30 тыс., плюс $7 тыс. — за батарею Tesla Powerwall.

При этом владелец такого устройства из Северной Калифорнии получает около $9,5 тыс. налоговых вычетов. Издание отмечает, что солнечные батареи на крыши от Tesla эстетически намного приятнее обыкновенных, а также более эффективны.