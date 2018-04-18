По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (38,322 млн и 23,784 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 37). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,10-26,12 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 89 активных заявок по доллару на сумму более 58, 394 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1200 – 200 00026,1000 – 111 00026,1000 – 10 00026,1000 – 15 00026,1000 – 100 00026,1000 – 20 00026,1000 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0500 – 200

26,0700 – 350

26,0800 – 10 000

26,0900 – 4 100

26,1000 – 6 200

26,1000 – 17 000

26,1000 – 2 500

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1486 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0855 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.