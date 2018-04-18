Гройсман объяснил, зачем в Украине продолжается ямочный ремонт дорог

В Украине продолжится ямочный ремонт дорог, хотя основной целью Кабинета министров остается строительство новых трасс. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

“Мы начали программу возобновления украинских дорог и на самом деле мы сегодня работаем в двух направлениях. С одной стороны это ямочный ремонт. Да, он не является эффективным, но это для нас единственный инструмент, чтобы хотя бы временно обеспечить с помощью ямочного ремонта удержание этих дорог хотя бы минимальный проезд. Но [с другой стороны], наше задание состоит в том, чтобы строить новые дороги”, – сказал Гройсман.

Напомним, правительство ужесточит контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

Ранее премьер отмечал, что некачественный ремонт дорог недопустим, поэтому в 2018 году Кабмин проведет проверку всех отремонтированных в Украине дорог.

“Я тоже смотрю в социальных сетях или по телевидению эти ужасные кадры, когда, я не знаю, как правильно этих людей назвать, или они бестолковые, или просто безответственные, если они берут асфальт и бросают его в лужи с водой. Это просто недопустимо”, – заявил ранее Гройсман.