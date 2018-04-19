Рева: модель накопительной системы пенсий может оказаться слишком дорогостоящей для украинцев

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что модель накопительной системы пенсий, которую предлагают депутаты в законопроекте №6677, окажется слишком дорогостоящей для украинцев.

Об этом министр заявил в комментарии “Делу”.

Депутаты предлагают, чтобы на рынке обязательных накоплений работали три игрока — негосударственные пенсионные фонды (принимают взносы от участников системы), администраторы (ведут персональные счета) и компании по управлению активами (непосредственно инвестируют деньги). Это все частные организации, которые должны будут получать комиссию из накопленных денег за свои услуги.

Такая система, по мнению и Национальной комиссии по ценным бумагам (должен быть регулятор всех компаний, которые имеют отношение к пенсионным деньгам), и министра соцполитики А. Ревы, будет слишком затратной для украинцев.

“Стоимость обслуживания системы накоплений для украинцев — это принципиальный вопрос. Мы будем обсуждать. Но я считаю, что расходы украинцев в накопительной системе нужно минимизировать”, — говорит Рева.

Министр добавляет: сейчас стоимость услуг администрирования Пенсионным фондом выплат по всей Украине составляет 1%. В Нацкомиссии в свою очередь говорят, что стоимость системы добровольных накоплений, которая сейчас работает, составляет 4,93% от стоимости активов.

“У Нацкомиссии есть предложение, как сократить расходы”, — отмечает Рева.

Регулятор предлагает, чтобы все обязательные накопления администрировал один Накопительный фонд. То есть все взносы будут платиться в одну неприбыльную организацию и учитываться в одном месте. Но управлять активами, инвестировать средства должны будут компании (в концепции Комиссии — частные), которые имеют соответствующую квалификацию.

Если функцию администрирования (то есть сбора и учета денег) “рассеять” между негосударственными пенсионными фондами, получится дорогостоящая для украинцев система, считают в Нацкомиссии.

Министр Андрей Рева при этом отмечает, что разработанный депутатами законопроект нужно доработать еще до первого чтения. “До первого чтения документ должен быть согласован со всеми — и с правительством, и с депутатами, с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку”, — подчеркнул Рева.