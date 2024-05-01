Кабмин обновил выплаты военным: сколько будут получать с 1 мая — Finance.ua

Кабмин обновил выплаты военным: сколько будут получать с 1 мая Сегодня 12:01 — Личные финансы

Кабмин обновил выплаты военным: сколько будут получать с 1 мая

Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Составляющие денежного довольствия зависят от должности, звания, условий службы, научных степеней и званий.

Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

Инфографика: Минобороны

Единовременное денежное пособие при заключении контракта:

рядовой состав — 24 224 грн;

сержантский и старшинский состав — 27 252 грн;

офицерский состав — 30 280 грн.

Инфографика: Минобороны

Выплата раненым, которые не могут исполнять обязанности — 20 100 гривен.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров — 15 000 — 30 000 гривен.

Вознаграждение курсантам за особенности обучения во время военного положения (особого периода) — 2 350 гривен.

Размер выплаты в случае плена или пропаже без вести — 100 000 гривен.

Инфографика: Минобороны

Напомним, украинские военные ежемесячно получают дополнительные выплаты, и одна из них будет осуществляться в виде премии. Каждый месяц командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право премировать военнослужащих (кроме срочников). Размер такой выплаты составляет не менее 10% должностного оклада.

Также ряд военных могут претендовать на дополнительную выплату — подъемные. Претендовать на пособие могут военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, кадровую службу, военную службу по призыву (последнее касается только офицерского состава).

Справка Finance.ua

Украинские военнослужащие могут получить выплату за уничтожение вражеской техники:

подбитие вражеского военного автомобиля «стоит» 12,18 тысячи гривен;

танк — 48,72 тысячи гривен;

бронированная машина — 40 тысяч гривен;

самолет или вертолет — более 100 тысяч гривен;

корабль первого ранга — 243 тысячи гривен.

Спикер Минобороны отметил, что для получения премии важно, чтобы в журнале боевых действий была запись о достижениях. В частности, желательно фото или видеофиксация.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.