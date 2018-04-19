Максим Пархоменко: что ждать от торговой войны США и Китая?

Китай без колебаний будет отвечать на новые ограничительные меры в свою сторону, если Америка будет ужесточать торговые отношения. Это один из самых частых месседжей за последние несколько недель, который мы слышали.

Давайте разберемся, в чем причина и суть этих событий.

Корни проблемы, по мнению Америки, растут от торгового баланса США.

Сальдо торговых операций за последний период является крайне отрицательным и достигает отметки в – 58 млрд долларов. Это, в свою очередь, давит на американское правительство.

По сути деньги “вытекают” из Америки, и скорость данного процесса явно сильно увеличится.

Наиболее крупный объем импорта приходиться на Китай, в связи с чем он и стал мишенью для атаки.

США в этом случае вводит новые ограничительные меры в отношении импортной продукции на сумму в 50 млрд долларов.

Таким образом, пошлины будут составлять от 10 до 20 процентов. Попадать под них будут алюминий и сталь.

В целом, текущие меры не можно назвать реально торговой войной. Это скорее торги, основная суть которых заключается в том, что США пытаются повторить историю 80-х годов, когда они провели серию защитных мер в отношении Японии, которая имела крайне большее положительное сальдо и любыми способами пыталась получить технологии из США.

В случае с Японией страна открыла для США свой рынок полупроводников, а японские компании получили возможность инвестировать в США, строя заводы.

С Китаем история не сможет повториться в первую очередь из-за того, что Япония являлась союзником США, а имперские амбиции были подавлены крайне давно и в целом США выступали ее наибольшим торговым партнером.

Китайские же власти пытаются вывести страну в число лидеров и сделать ее наиболее крупной экономикой. Это может привести либо к договоренности между странами и открытия рынка друг для друга или повергнет мир в депрессию на фоне торговой войны двух стран.

“Даже войны заканчиваются переговорами”, – напомнил Уилбур Росс, министр торговли США.

Таким образом США намекают, что они хотят более открытых рынков для своих предпринимателей и хозяйств. В частности принятый “биль по Тайваню”, который официальный Китай не признает, позволяет говорить, что Трамп разыгрывает все имеющиеся у него карты.

Наиболее вероятный сценарий заключается в снятии торговых барьеров и открытии рынка Китая взамен для американских компаний.

Важно понимать, что Китай является наиболее быстро растущей экономикой. На данный момент в стране активно развивается средний класс и в течении ближайших десяти лет он вырастет с 300 млн до 600 млн человек, исходя из этого США всеми силами будет пытаться закрепиться на нем в лице своих компаний.

В разрезе Украины сделка не несет ни особых стимулов, ни рисков. В целом мировая экономика набирает обороты, а мы просто находимся в общей упряжке и показываем средний мировой рост.

С учетом текущих событий, крайне важно для нашего правительства была бы ориентация на Китай и наращивания экспорта продукции наших предприятий в этот регион.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари