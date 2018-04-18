Украинский стартап разработал инновационные колеса для офисных стульев

Стартап Stealtho запустил краудфандинговую кампанию своего первого продукта – необычных колес для офисных стульев под названием Caster Wheels.

Как уверяют создатели новинки, колеса не царапают ламинат, плитку или другие покрытия, пишет Ain.ua.

Caster Wheels сделаны из авиационной стали и полиуретана, а компания предлагает вечную гарантию. Еще одной их особенностью является подсветка, которой удалось достичь за счет добавления люминофора в эластичные элементы. Также заявлено, что Caster Wheels могут без труда переезжать через находящиеся на полу кабели, не угрожая их сохранности.

Минимальная стоимость набора из пяти колес, предоставляемых со стандартным креплением (11 мм на 22 мм), составляет $35. За дополнительные $3 можно приобрести еще два колеса с системой блокировки. Самый дорогой из доступных на Kickstarter лотов обойдется в $745 – это 25 наборов Stealtho Set (за колеса с блокировкой нужно доплатить еще $75). За первый день после анонса кампанию поддержали более 150 бекеров, а проект собрал более $7900 из $15 000. Сбор средств продлится до 1 июня.

Продукт призван решить сразу несколько проблем: избавить людей от неудобства передвижений в современных креслах, сократить износ пола и увеличить срок эксплуатации мебели.

В создании Stealtho также приняла участие команда стартапа Concepter. Как рассказал на своей Facebook-странице соучредитель Concepter Влад Тисленко, создатель Stealtho Виталий Саврига уже давно продает товары на Amazon. По словам Тисленко, Stealtho, в данный момент, “по-видимому, проект, наиболее профинансированный самими украинцами”.