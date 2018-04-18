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Stratolaunch Systems проведет полет самого крупного самолета в мире

Stratolaunch Systems проведет полет самого крупного самолета в мире

Компания Stratolaunch Systems планирует протестировать полет самого крупного самолета в мире — двухфюзеляжного Stratolaunch Model 351. Об этом сообщает онлайн-издание Space News.

Тестирование планируется провести летом 2018 года.

При этом не исключено, что сроки тестирования полета будут перенесены из-за сложных конструкций самолета. Отмечается, что в начале марта самолет уже прошел скоростные наземные тесты, в ходе которых разогнался до рекордных 74 км/ч.

Данный авиалайнер считается самым крупным в мире.

Его размах крыльев составляет 117 метров, а высота — 15 метров. Летательный аппарат состоит из двух фюзеляжей, его масса с топливом составляет 340 тонн, с полной загрузкой — 590 тонн. Самолет выполнен по двухфюзеляжной схеме. Он имеет шесть двигателей Pratt & Whitney PW40.

Также, самолет оснащен 28-колесным шасси, позволяющим выдерживать такие нагрузки, поэтому он одновременно сможет нести на себе до трёх ракет Orbital ATK Pegasus XL и выводить и на орбиту с высоты около девяти тысяч метров.

После ввода в строй он станет платформой для запуска небольших ракет-носителей: он будет поднимать их на высоту 9100 метров над землей — оттуда ракеты будут стартовать к околоземной орбите самостоятельно.

Планируется, что ввод самолета в эксплуатацию состоится не ранее 2019 года.

По материалам Дело
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