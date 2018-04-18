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В России могут заблокировать и Facebook

В России могут заблокировать и Facebook

После блокировки Telegram на территории России Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если социальная сеть не выполнит требования ведомства. Об этом в своем интервью “Известиям” заявил глава регулятора Александр Жаров.

По его словам, до конца 2018 года Роскомнадзор намерен провести проверку Facebook, при этом компания должна выполнить несколько требований. Речь идет о локализации баз данных российских пользователей и удалении всей запрещенной информации.

Жаров подчеркнул, если компания не выполнит вышеуказанные требования или не проинформирует власти о намерении провести такие действия – соцсеть Facebook может быть заблокирована.

“Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию”, – заявил глава Роскомнадзора.

По материалам УБР
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