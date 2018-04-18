Мир близится к закату финансового бума – Morgan Stanley

Нынешний мировой экономический цикл близится к концу, а потому инвесторам следует готовиться к снижению на рынках. Такой прогноз озвучили аналитики банка Morgan Stanley, пишет Сегодня.

“Рынки, скорее, ближе к закату, чем к рассвету”, – цитирует аналитиков Bloomberg.

При этом в банке отмечают, что рынки США закладывают в цены лучший из возможных исходов.

“Хотя фискальные стимулы будут оказывать поддержку экономическому росту в ближайшей перспективе, их позитивный эффект уже, скорее всего, заложен в котировках, что усиливает вероятность понижательных рисков для рынков в конце цикла”, – говорится в обзоре стратегов Morgan Stanley, в том числе Майкла Зезаса, Мэтью Хорнбаха и Эндрю Шитса.

Сравнительная стоимость американских акций достигла пика еще до вступления в силу нового налогового законодательства США, а циклический максимум акции пройдут чуть позже в этом году, при этом пикового значения маржи компаний и изменения органического роста выручки следует ожидать в конце 2018 года или в начале 2019 года.

Как сообщалось, ранее Goldman Sachs обнародовал прогноз мировой экономики. В 2018 году аналитики ожидают дальнейшего роста. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост мировой экономики в 2018 году составит 3,7%. Среди рисков в фонде отмечают прорабатываемый Минфином США отказ от жесткого регулирования финансовой сферы, которое было введено в ответ на кризис 2008–2009 годов.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года. Аналитики ожидают, что экономика покажет самый значительный прирост с 2010 года.