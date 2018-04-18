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Количество американцев, считающих налоги слишком высокими, достигло исторического минимума

Количество американцев, считающих налоги слишком высокими, достигло исторического минимума

Действия президента США Дональда Трампа и Республиканского конгресса по сокращению налогов оказались эффективными. Нынешний процент граждан Штатов, считающих налоги слишком высокими, достиг исторического минимума, пишет Wall Street Journal.

Республиканцы обычно управляют настроением населения, апеллируя к снижению уровня налогов, но не сейчас. Согласно опросу Гэллапа, только 45% поддерживающих республиканцев жителей США жалуются на слишком высокие налоги. Их число существенно сократилось с 2016 года. Тогда число недовольных высокими налогами составляло 73%. Нынешние показатели ниже, чем в любой период с 2001 года, когда президентом был Джордж Буш. Более ранние показатели недоступны.

Действие принятого налогового закона начало проявляться посредством снижения зарплат в феврале, снижения налогов для предприятий.

В целом, 45% американцев считают, что их налоги слишком высоки. Это, по словам исследователей Гэллапа, один из наиболее низких показателей. Столь же высокий процент не жалующихся на налоги был зарегистрирован в 1961, 2009 и 2012 годах.

По материалам Комментарии
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