Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 394 0

Кремль готовится к отключению России от SWIFT – РосСМИ

Кремль готовится к отключению России от SWIFT – РосСМИ

В Кремле и правительстве РФ готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России.

Рассматриваются, в частности, действия на случай отключения России от SWIFT и введения санкций против госдолга.

Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на два федеральных источника.

Близкий к Кремлю источник также рассказал журналистам, что еще одной возможной мерой, вызывающей серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

Отмечается, что готовиться к худшему российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада».

Напомним, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

Введение санкций привело к новому обвалу российского рубля.

15 апреля Соединенные Штаты Америки предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада.

Справка Finance.ua:

  • SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
  • В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около тысячи корпораций.
  • Ежегодно через систему проходит около 4 млрд платежных поручений.
По материалам РБК
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018