Кремль готовится к отключению России от SWIFT – РосСМИ

В Кремле и правительстве РФ готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России.
Рассматриваются, в частности, действия на случай отключения России от SWIFT и введения санкций против госдолга.
Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на два федеральных источника.
Близкий к Кремлю источник также рассказал журналистам, что еще одной возможной мерой, вызывающей серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.
Отмечается, что готовиться к худшему российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада».
Напомним, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.
Введение санкций привело к новому обвалу российского рубля.
15 апреля Соединенные Штаты Америки предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада.
Справка Finance.ua:
- SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
- В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около тысячи корпораций.
- Ежегодно через систему проходит около 4 млрд платежных поручений.