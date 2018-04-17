Президент "дал старт" увеличению малых виноделен

Президент подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию производства теруарных вин и натуральных медовых напитков”.

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады.

Со вступлением в силу закона виноделы избавились от необходимости получать почти 160 разрешительных документов для получения лицензии на производство, что до этого создавало виноделам существенные трудности.

При этом требования для получения лицензии были одинаковыми как для крупных ликероводочных заводов, так и для малых винодельческих предприятий.

Стоит отметить, что в некоторых странах ЕС вообще отсутствует лицензирование производства натуральных вин, а в большинстве процесс ее получения упрощен. В Украине же из-за бюрократии такую ​​лицензию виноделы могли получать годами.

Депутаты ожидают, что принятие закона приведет к увеличению количества малых виноделен, детенизации и легализации производства вина, росту экспорта и увеличению рабочих мест в сельской местности.

По мнению авторов проекта, увеличение количества малых виноделен автоматически приведет к увеличению поступлений в бюджет.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в июле прошлого года.