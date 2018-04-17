Без транша МВФ выход Украины на рынки внешних заимствований невозможен, - Минфин

Без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически не возможен.

Об этом рассказал замминистра финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

“Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно”, – сказал Марченко. В то же время, получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда, в частности, повышения стоимости газа для населения, что влечет за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий и льгот, гарантированных государством.

Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение”, – отметил чиновник.

Он пояснил, что пока не ясно, каким именно образом правительство планирует сбалансировать расходы бюджета с требованиями МВФ. Возможно, это будет частичное поднятие или пересмотр формулы тарифообразования. “Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать”, – подчеркнул Марченко.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) призвали Украину установить рыночные цены на газ. По сути, это требование фонда означает повышение тарифов на газ для непромышленных потребителей, то есть для населения.