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Без транша МВФ выход Украины на рынки внешних заимствований невозможен, - Минфин

Без транша МВФ выход Украины на рынки внешних заимствований невозможен, - Минфин

Без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически не возможен.

Об этом рассказал замминистра финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

“Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно”, – сказал Марченко. В то же время, получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда, в частности, повышения стоимости газа для населения, что влечет за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий и льгот, гарантированных государством.

Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение”, – отметил чиновник.

Он пояснил, что пока не ясно, каким именно образом правительство планирует сбалансировать расходы бюджета с требованиями МВФ. Возможно, это будет частичное поднятие или пересмотр формулы тарифообразования. “Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать”, – подчеркнул Марченко.

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) призвали Украину установить рыночные цены на газ. По сути, это требование фонда означает повышение тарифов на газ для непромышленных потребителей, то есть для населения.

По материалам Дело
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