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Украинские пункты пропуска пройдут шенгенскую оценку

Украинские пункты пропуска пройдут шенгенскую оценку

В рамках международного проекта TWINNING в течение недели представители Государственной пограничной службы Украины совместно с европейскими экспертами проведут шенгенскую оценку украинских пунктов пропуска и отдельных пограничных подразделений.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

«Работа совместных групп началась 15 апреля в Киеве с организационной встречи. Вчера три группы экспертов, среди которых также представители пограничных ведомств ФРГ, Литвы, Польши и Представительства ЕС в Украине, уже работали в пунктах пропуска для воздушного сообщения Львова, Харькова и Одессы», – говорится в сообщении.

В течение недели также пройдут визиты в ряд пунктов пропуска, среди которых «Днепропетровск», «Краковец», «Гоптовка», «Ужгород», «Плетеневка», «Чоп», «Ильичевский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт» и «Херсонский морской торговый порт». Кроме этого, отдельные эксперты будут работать в Одесском отряде морской охраны и управлении морской охраны Администрации Госпогранслужбы.

По материалам ЗИК
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