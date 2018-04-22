Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 88 0

За год украинцы на заработках переслали из Польши почти 100 млрд грн

За год украинцы на заработках переслали из Польши почти 100 млрд грн

Украинские трудовые мигранты в Польше являются одними из лидеров по количеству денежных переводов. Они помогают развивать не только польскую, но и украинскую экономику.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

“Украинцы в Польше являются самой многочисленной группой иностранцев, которые являются лидерами в статистике по количеству въездов в Польшу, проживанию в стране, трудоустройстве и обучению в Польше, а также среди тех, кто обращается с просьбой получения польского гражданства. Пребывание работников из Украины в Польше отличается от других сложившейся миграционной сетью с легким доступом к рынку труда, географической и культурной близостью и потребностями польского рынка труда”, – сказал посол.

По его словам, работников из Украины ценят в Польше.

“Они помогают развитию польской экономики, но трудовая миграция является явлением, полезным и для Украины. Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. Таким образом, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд гривен”, – подчеркнул он.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018