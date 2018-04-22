За год украинцы на заработках переслали из Польши почти 100 млрд грн

Украинские трудовые мигранты в Польше являются одними из лидеров по количеству денежных переводов. Они помогают развивать не только польскую, но и украинскую экономику.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло.

“Украинцы в Польше являются самой многочисленной группой иностранцев, которые являются лидерами в статистике по количеству въездов в Польшу, проживанию в стране, трудоустройстве и обучению в Польше, а также среди тех, кто обращается с просьбой получения польского гражданства. Пребывание работников из Украины в Польше отличается от других сложившейся миграционной сетью с легким доступом к рынку труда, географической и культурной близостью и потребностями польского рынка труда”, – сказал посол.

По его словам, работников из Украины ценят в Польше.

“Они помогают развитию польской экономики, но трудовая миграция является явлением, полезным и для Украины. Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. Таким образом, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд гривен”, – подчеркнул он.