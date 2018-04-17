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В США продают коллекцию авто легендарного гонщика и конструктора

В США продают коллекцию авто легендарного гонщика и конструктора

В США на аукцион Bonhams выставлена коллекция автомобилей знаменитого гонщика и конструктора Кэрролла Шелби, который умер в 2012 году. В общей сложности с молотка уйдут 23 редких авто, сообщает “Автоцентр“.

Отметим, большая часть авто созданы или доработаны самим Шелби. Среди них – легендарная Shelby Cobra 427 Continuation 1965 г.в., классические Ford Mustang Shelby GT350 1968 г.в. и GT500 1969 г.в.

Также на аукцион выставлены несколько Dodge Shelby Charger и CSX, заряженный пикап Dodge Shelby Dakota и родстер Shelby Series 1. Есть и поздние творения конструктора – Shelby GT500KR 2008 г.в. и 850-сильный Shelby GT500 Super Snake 2011 г.в. Кроме того, Шелби собрал неплохую коллекцию ретро-авто, среди которых – Ford T, Chrysler Airflow, DeSoto Adventurer, кабриолет Lincoln Continental и пара купе DeTomaso Pantera. Их также выставили на продажу.

По материалам autocentre.ua
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