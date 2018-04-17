Пенсионный фонд Украины получил один из мощнейших серверов в мире

Посол США в Украине Мари Йованович передала Пенсионному фонду свидетельство о праве собственности на серверную систему “Oracle” стоимостью в $1 млн.

“Данное оборудование позволит оптимизировать и улучшить операционную работу Пенсионного фонда Украины”, — сказала Йованович.

Серверная система “Oracle SuperCluster M8” должна улучшить обслуживание главных пользователей услуг ПФ — пенсионеров, которые сейчас могут отслеживать свои пенсии в онлайн-режиме. Мощности сервера позволят обработать необходимые для централизации пенсионные данные, сохранять и обрабатывать их в защищенной среде, а также позволит быстро и надежно проводить пенсионные выплаты.

Серверу придется обрабатывать данные по 42 млн украинцев, по которым Пенсионный фонд собирает информацию.

Данная серверная система была передана в рамках помощи США — проект USAID “Трансформация финансового сектора”.