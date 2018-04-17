Когда пересчитают все военные пенсии в Украине: Розенко назвал дату

Перерасчет повышенных пенсий военнослужащим в Украине завершится к 1 мая. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

“Уже пересчитали или даже выплатили [повышенные пенсии] 480 тыс. пенсионерам. А всего в Украине 544 тыс. военных пенсионеров”, – заявил Розенко.

Таким образом, доплаты получат все военные пенсионеры. Дополнительные деньги насчитываются с января, но выплачены были еще не всем получателям. Всего на повышение военных пенсий Кабмин выделил 8 млрд гривен.

Напомним, в октябре 2017 года, когда стартовала пенсионная реформа, военным пенсионерам не пересчитали пенсии. В связи с этим был разработан законопроект, который должны были направить в Верховную Раду, но из-за дискуссий вокруг этого документа процесс его принятия затянулся.

В итоге Кабинет министров повысил пенсии военным, не дожидаясь решения Верховной Рады о перераспределении выплат. Теперь парламент должен изменить законодательство так, чтобы бойцы с передовой получали самые высокие пенсионные выплаты.

“Правительство приняло решение пойти на опережение и приняло соответствующее постановление Кабинета министров, которым мы взяли на себя обязательство и сейчас это реализуем. Задним числом, с 1 января 2018 года все пенсии военным пенсионерам будут пересчитаны и осовременены”, – пояснял ранее Розенко.