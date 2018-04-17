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Ученые случайно создали фермент, который разрушает пластиковые отходы

Ученые случайно создали фермент, который разрушает пластиковые отходы

Исследователи разработали фермент, который может переваривать некоторые виды пластмасс. Открытие было сделано случайно, при изучении бактерий Ideonella sakaiensis, пишет Science Alert.

“Интуиция и случайность часто играют значительную роль в фундаментальных научных исследованиях, и наше открытие здесь не исключение. Это непредвиденное открытие говорит о том, что есть возможности для дальнейшего улучшения этих ферментов, приближая нас к решению проблемы утилизации постоянно растущей горы пластмассы”, – говорит структурный биолог Джон МакГихан из Университета Портсмута в Великобритании.

Бактерии Ideonella sakaiensis были обнаружены во время скрининга образцов почвы, воды и ила, взятых с места переработки пластиковых бутылок в городе Сакаи, Япония. Эти бактерии способны переработать тонкую (0,2 миллиметра) пленку ПЭТ за шесть недель при температуре 30 °C. Этот показатель очень мал для использования бактерий при переработке отходов, и ученые искали способ его улучшить.

Команда МакГихана, в том числе исследователи Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США (NREL), наткнулась на необычный фермент, когда исследовали кристаллическую структуру PETase – вещества, которое помогает японской микробе Ideonella sakaiensis разрушать пластик.

“Возможность увидеть внутреннюю работу этого биологического катализатора предоставила нам чертежи для разработки более быстрого и эффективного фермента”, – говорит МакГихан.

Сейчас исследователи работают над улучшением фермента, что позволит использовать его для разрушения пластика за короткий промежуток времени.

По материалам НВ
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