Ученые случайно создали фермент, который разрушает пластиковые отходы

Исследователи разработали фермент, который может переваривать некоторые виды пластмасс. Открытие было сделано случайно, при изучении бактерий Ideonella sakaiensis, пишет Science Alert.

“Интуиция и случайность часто играют значительную роль в фундаментальных научных исследованиях, и наше открытие здесь не исключение. Это непредвиденное открытие говорит о том, что есть возможности для дальнейшего улучшения этих ферментов, приближая нас к решению проблемы утилизации постоянно растущей горы пластмассы”, – говорит структурный биолог Джон МакГихан из Университета Портсмута в Великобритании.

Бактерии Ideonella sakaiensis были обнаружены во время скрининга образцов почвы, воды и ила, взятых с места переработки пластиковых бутылок в городе Сакаи, Япония. Эти бактерии способны переработать тонкую (0,2 миллиметра) пленку ПЭТ за шесть недель при температуре 30 °C. Этот показатель очень мал для использования бактерий при переработке отходов, и ученые искали способ его улучшить.

Команда МакГихана, в том числе исследователи Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США (NREL), наткнулась на необычный фермент, когда исследовали кристаллическую структуру PETase – вещества, которое помогает японской микробе Ideonella sakaiensis разрушать пластик.

“Возможность увидеть внутреннюю работу этого биологического катализатора предоставила нам чертежи для разработки более быстрого и эффективного фермента”, – говорит МакГихан.

Сейчас исследователи работают над улучшением фермента, что позволит использовать его для разрушения пластика за короткий промежуток времени.