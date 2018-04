Эксперты рассказали, почему лидирующие позиции Украины в рейтинге самых дешевых стран – это плохо

Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, основанном на индексе Numbeo, пишет Сегодня.

Этот показатель учитывает около 50 различных факторов. Среди них стоимость аренды жилья, стоимость еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.

Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине вышла в районе 6639 грн (257 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2372 грн (90,8 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 тыс. грн (311 долл.) в месяц. Средняя цена на мясное блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,97 долл.).

Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова заметил, что такая позиция в рейтинге не очень хороша.

“Это не совсем позитивная оценка, если принять во внимание, что средняя заработная плата в Украине находится на уровне 250 – 300 долларов, а пенсия на уровне 100 долларов. Это показатель того, что цены не могут быть сравнимы со среднеевропейскими. Ну, и следующий момент – в таком случае очень часто приходится говорить о более низком качестве продуктов и товаров, которые мы потребляем. Потому что есть производства, на которых можно сэкономить, но за счет качества”, – пояснил Юрчишин.

Однако в этом есть и позитивная сторона. Эксперт рассказывает, что экспорт целого ряда наших товаров, прежде всего из аграрного сектора, начинает увеличиваться как раз за счет их дешевизны.

“За счет низкой заработной платы стоимость товаров и услуг в Украине оказывается ниже, чем конкурентная в других странах. Низкая заработная плата – это плохо, но, воспользовавшись этим фактором, можно постепенно завоевывать экспортные рынки”, – подытожил Юрчишин.

К сожалению, лидерские позиции в таком рейтинге пока никак не свидетельствуют о расцвете экономики страны. Напомним, что недавно Украина попала в ТОП-10 “самых несчастных” экономик мира, мы заняли седьмую позицию из 66. К слову, рядом с нами, на четвертом месте оказался Египет, который также среди лидеров по дешевизне жизни.