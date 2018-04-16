Межбанк: доллар понизился на дефиците гривны и пассивности импортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 13,05 коп., на торгах понедельника укрепился на 3,56 коп., оказавшись на уровне 26,0893 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса «американца» до 26,06/26,10, а спустя 15 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,05/26,10 UAH/USD.

К 10.50 котировки СКВ на межбанке приостановили коррекцию, ограничившись сужением спреда к 26,07/26,09, а спустя 16 минут, на 11.06 Киева цена доллара установилась на цифре 26,06/26,09 UAH/USD.

Участники рынка ждали появления на межбанке системных игроков, которые могли каким-то образом сломать текущий тренд.

Отчасти эти ожидания оправдались – к 11.30 доллар предпринял попытку вырасти в цене, поднявшись к 26,08/26,11 UAH/USD. Однако, на этом весь потенциал «быков» исчерпался – к 12.17 доллар сузил спред до 26,08/26,10 UAH/USD, отказавшись от дальнейших попыток роста.

Эти цены оставались действующими на равновесном и довольно «вялом» рынке до 14.15 Киева, когда единичные продажи «американца» инициировали его поэтапную коррекцию на пустеющем межбанке. Снижение доллара затянулось до 16.15, остановившись на уровне 26,05/26,08 UAH/USD.

На этой цифре (26,05/26,08 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в понедельник, 16-го.

Большинство сделок на межбанке 16 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0893 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,0670/ 26,0950

евро – 32,2687/ 32,2779

российский рубль – 0,4192 / 0,4193

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2379 / 1,2380

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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