Олег Добровольский: декларирование доходов состоятельных граждан. На каких условиях?

Обсуждение законопроекта, который обнародовал Кабинет Министров Украины относительно налогообложения состоятельных граждан, приобретает все больший резонанс в обществе.

Многие эксперты высказываются, просто одобряя введение такого контроля, некоторые высказывают свои критические замечания относительно обнародованного законопроекта. Попробуем и мы критически прочитать предложенные изменения.

Первое, что требует анализа, – это предложенное определение, кто будет считаться лицом с высокими доходами?

Так, проектом Закона человеком с высокими доходами будет считаться плательщик налога – физическое лицо – резидент (в понимании действующих положений пп. «в» пп. 14.1.213 НКУ), которое соответствует одному из следующих критериев:

Является конечным бенефициарным владельцем (контролером) крупного налогоплательщика.

Если воспользоваться сведениями, обнародованными ГФС на своем официальном сайте, то получим данные, что 1364 предприятия включены в перечень крупных налогоплательщиков на 2018 год.

Из них 80 предприятий имеют статус государственных, 10 – представительства нерезидентов.

Соответственно, более 1270 компаний будут определять своего конечного бенефициара, который, впрочем, не всегда будет иметь статус резидента.

Такой расчет соответствует утверждению, приведенному в пояснительной записке к законопроекту, что ориентировочное количество физлиц, которые будут иметь обязанность осуществлять декларирование, составит 1200 человек.

Вместе с тем следует учитывать практику ГФС, которая все больше распространяется и направлена на доказательство статуса резидентности налогоплательщика в зависимости от центра жизненных интересов, количества дней пребывания в Украине и других сопутствующих факторов, несмотря на фактическое гражданство физического лица-бенефициара.

Прямо или косвенно владеет 10 и больше процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций (долей) юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего (получившего) доход за предыдущий налоговый (отчетный) год 10 и более миллионов евро.

Если сведения по идентификации предыдущего критерия находятся в прямом владении и распоряжении ГФС, то идентификация следующего критерия (относительно владения физическими лицами-резидентами долями в иностранных субъектах хозяйствования), по моему мнению, еще довольно долгое время будет оставаться в статусе «добровольного раскрытия информации», которую налогоплательщики по тем или иным законодательным требованиям обязаны раскрывать.

Конечно, активно способствовать этому будет процесс обмена налоговой информацией, к которому Украина активно привлекается, имплементируя Минимальный стандарт Плана действий BEPS.

И хотя изначально этот План действий предусматривает только одностороннюю передачу налоговой информации (из Украины другим пользователям), со временем и налоговые органы Украины будут иметь возможность получать и анализировать сведения относительно полученных доходов наших граждан за пределами территории Украины.

Активно налоговые органы, по моему мнению, будут использовать всю доступную внутреннюю информацию, которая должна предоставляться налогоплательщиками в рамках контроля за трансфертным ценообразованием.

Именно в такой информации налогоплательщики должны раскрывать состав своей финансово-промышленной группы с учетом иностранных участников до конечного бенефициара.

То есть в целом существуют реальные перспективы для перспективного привлечения к налогообложению и тех налогоплательщиков, которые подавляющую долю своих доходов формируют за пределами Украины.

общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 миллионов гривен.

В контексте таких налогоплательщиков хотелось бы, чтобы законодатели достаточно четко высказались, какие именно доходы должны формировать такой финансовый показатель.

Поскольку в Украине найдется гораздо больше граждан, показатели декларации о доходах и имущественном состоянии которых могут приближаться к показателю 50 млн грн – например, при декларировании доходов от реализации недвижимого и движимого имущества.

Это могут быть и выплаты высшему управленческому персоналу как вознаграждение или бонусы по результатам работы.

Кроме того, стоит упомянуть и об отдельных субъектах хозяйствования, которые, оптимизируя налоговую нагрузку по ЕСВ при выплате зарплаты, выплачивают крупные (свыше 1 млн грн) вознаграждения отдельным представителям управленческого персонала.

Такие выплаты могут четко прослеживаться по результатам подачи налоговыми агентами других форм отчетности (речь об 1-ДФ), соответственно, декларирование собственно физическим лицом может и не проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства.

То есть четкая идентификация типа доходов, которые должны учитываться для целей декларирования состоятельных лиц, должна иметь более конкретную форму, особенно учитывая предусмотренную ответственность за неосуществление декларирования.

Несвоевременную подачу налоговой декларации предлагается наказывать штрафом в 10% суммы начисленного налога на доходы физлиц.

Как видим, такая форма ответственности является достаточно дискриминационной, поскольку штраф в размере процента от суммы налога определяется по логике НКУ только в случаях доначисления суммы обязательства или плательщиком, или контролирующим органом.

Случаи несвоевременного декларирования обычно наказываются штрафом в размере 170 грн. или 510 грн. (о повторном нарушении в течение года речь идти не может, поскольку декларирование осуществляется один раз в год).

Указанное свидетельствует лишь о намерении предоставить такой форме контроля большей значимости, создать определенную напряженность в обществе по поводу идентификации состоятельных граждан.

Смущает и намерение контролирующих органов собирать информацию из любых источников, возможно, и непроверенных.

В целом, идея налогообложения лиц с большими доходами не является новой для европейского общества. Но во всех развитых странах она сочетается с прогрессивной шкалой налогообложения, где ставка налога в зависимости от размера дохода может достигать и более 50%.

Именно при таких условиях поступления в государственный бюджет будут определяться как существенные. И принцип справедливости налогообложения в таком случае более приемлем обществом. Ведь никто не отменяет социально-психологического фактора, который формируется как негативное настроение общества, в котором человек с состоянием в 200 долларов и 2 млн долларов платит одинаковый налог на доходы -18%.

Хотя все понимают, что достаточно большая разница в получаемых доходах не является следствием большой разницы в трудовых усилиях, которые предпринимаются лицом, а лишь следствием доступа к большим возможностям и больших ресурсов.

Следовательно, больший эффект может быть достигнут налогообложением состоятельных граждан с одновременным введением прогрессивной шкалы налогообложения, которая будет предусматривать для таких лиц и большую ставку налогообложения.

Еще один не менее важный фактор – это администрирование и контрольно-ревизионная работа органов ГФС при идентификации базы налогообложения, точнее методы такой работы.

Так, предложенный законопроект предусматривает лишь отдельный механизм получения сведений относительно доходов физических лиц – это информация, которую будут предоставлять финансовые учреждения (банки).

Но вопрос не в том, откуда налоговики получат информацию (от банка, от компетентного органа другого государства, от следственных органов или др.). Дело в том, каким образом эта информация будет реализована для целей доначисления налогового обязательства.

Если и в дальнейшем в процессе взаимоотношений плательщик-государство будет действовать презумпция виновности налогоплательщика, который в судебном порядке должен доказывать свою правоту, то наше государство еще очень не скоро сделает шаг вперед.

Действия государства в случаях доначисления сумм налоговых обязательств должны быть достаточно взвешенными и безоговорочными, со стороны ГФС должны быть приняты все возможные меры, направленные на безапелляционную доказательность всех выводов относительно определения базы налогообложения.

Только при таких обстоятельствах ГФС должен выносить налоговое уведомление-решение относительно уплаты налогового обязательства и суммы надлежащей штрафной санкции.

В противном случае нас будут ждать многочисленные судебные иски, которые, учитывая существенные возможности состоятельных физических лиц, в отношении которых такие доначисления будут, имеют большие шансы быть отмененным не в пользу ГФС.

Поэтому определение более четких правил игры – это еще один элемент, которому стоит уделить больше внимания в предложенном законопроекте.

Олег Добровольский, партнер ЮЛ ID Legal Group