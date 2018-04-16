Налог на "старость" и расценки ЕС: в Раде готовят сюрпризы по авто на еврономерах

В Верховной Раде Украины готовится новый подход к решению проблем авто на еврономерах.

“Мы понимаем, что эта проблема назревала, когда государство захотело двойную, тройную цену за автомобиль и за лобби различных компаний, автодилеров и производителей, которые подталкивали людей покупать новые машины, и ввели эти пиратские акцизы. Поэтому люди нашли лазейку и стали ввозить авто на еврономерах”, – сказал народный депутат Роберт Горват.

По его словам, решить проблему поможет уплата налогов, которые бы не были намного меньше, чем уплатили люди, которые ввозили авто легальным способом.

“Не может идти государство навстречу нарушителям закона. Поэтому я вижу это следующим образом, я считаю, что должны заезжать все автомобили: Евро-2, Евро-3, Евро-4, но мы должны ввести определенный “налог на старость”. Если ты хочешь ввезти машину 1991 года, которая стоит 500 евро за границей, уплати 1500 евро акцизом. Я думаю, что к осени я подготовлю такой законопроект. Чем новее машина, тем дешевле акциз”, – пояснил нардеп.

Горват планирует установить растаможку на уровне 30% от цены авто, “условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль”. Примерно такие же расценки существуют по всему ЕС.

Вместе с тем, нардеп предлагает своим законопроектом исправить некоторые недостатки уже принятого закона №3251, в частности, дать возможность легализовать свою машину владельцам авто, выпущенных до 2010 года, что сейчас запрещено.

“Мы отшлифуем возможность легализовать эти авто по закону, который я подам. Конечно, там еще будут меры предосторожности, которые мы применим в налоговом и таможенном кодексах, через которые их можно было завозить и говорить, что на авто с иностранной регистрацией можно ездить по украинским дорогам”, – добавил он.