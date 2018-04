Сколько стоит жизнь в Украине по сравнению с европейскими странами

Журналисты сравнили украинские цены на аренду жилья, оплату коммунальных услуг и интернета, обед в ресторане, покупку продуктов и проезд в транспорте с ценами в европейских странах, пишет Сегодня.

Как сообщалось недавно, Украина оказалась в тройке лидеров среди самых дешевых стран мира согласно исследованию The Cost of Living Around the World 2018, которое основано на индексе Numbeo.

В рейтинге учитывалось много различных факторов, среди которых была стоимость аренды и покупки жилья, абонемент в спортзал, оплата коммунальных услуг, проезд на городском транспорте, покупка продуктов и питание в недорогих ресторанах.

По итогу, самыми дешевыми странами оказался Пакистан, Египет и Украина. Так, по данным Numbeo, средняя зарплата в Украине получилась в районе 6827 грн (263 долл.), коммунальные услуги из расчета на 80 кв. м. – 2389 грн (92,23 долл.), проезд в транспорте – 5 грн (0,19 долл.), аренда однокомнатной квартиры – 8 253 грн (318 долл.) в месяц. Средняя цена на блюдо в недорогом заведении оказалась всего 100 грн (3,8 долл.), а цена на капучино – 23 грн (0,88 долл.).

СМИ сравнили стоимость базовых услуг и вещей в Украине и странах Европы, и оказалось, что почти везде стоимость жизнь на 150% больше, чем в нашей стране.

Так, например, чашка капучино в Польше обойдется в 2,3 долл., блюдо в ресторане – 5,9 долл., проезд в транспорте – 1 долл., за коммунальные услуги придется заплатить 184,8 долл., а за аренду однушки – 534 долл. В то же время, средняя зарплата там достигает 971 долл.

Самая большая разница получилась со Швецией и Францией. Во Франции стоимость жизни на 196,96% превышает украинские показатели. Средняя зарплата там составляет 2 350 долларов, аренда однокомнатной квартиры ближе к центру города – 834 долл., оплата коммунальных услуг – 165 долл., проезд в транспорте – 1,98 долл. Пообедать в ресторане там можно в среднем за 14,84 долл., а чашка капучино будет стоит 3,26.

Со Швецией тоже существенная разница – в 184%. Средний заработок там составляет 2613 доллара, аренда квартиры будет стоить 909 долл., а вот коммунальные услуги здесь даже дешевле, чем в Украине – 78,4 доллара. Одно блюдо в ресторане стоит около 12 долл., а чашка капучино аж 4,11 долл.

Интересно отметить, что в Украине очень дешевый интернет. Если в Германии за месяц пользования безлимитным интернетом нужно отдать больше 34 долларов, в Греции – 31 доллар, в Польше – 14,8, то в Украине пользование интернетом стоит всего 4,19 доллара в месяц.