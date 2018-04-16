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Супрун назвала три требования Национальной службы здоровья к врачам

Супрун назвала три требования Национальной службы здоровья к врачам

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала три требования, которые Национальная служба здоровья выдвинет врачам первичного звена с 1 июля.

Об этом она сообщила в эфире Радио НВ.

Согласно новым требованиям, пациенты должны иметь возможность предварительно записываться на прием к врачу, что поможет исключить очереди; помощь врача должна быть доступна круглосуточно: после рабочего времени или в выходной день у докторов должен быть настроен автоответчик с информацией о том, куда можно обратиться со своей проблемой, или контактами других специалистов; врачей первичного звена обяжут брать базовые анализы пациентов в своем кабинете, не высылая их в сторонние лаборатории.

Напомним, что в рамках медреформы с этого месяца украинцы должны заключать договора со своими семейными врачами. Декларации будут заключаться только в электронной форме.

По материалам НВ
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