Украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в грузинский город

Украинская авиакомпания Yanair получила рекомендацию на разрешение осуществлять авиаперевозки по маршруту Харьков-Батуми на регулярной основе.

Такое решение принято комиссией Госавиаслужбы по выдаче и отзыва прав на эксплуатацию воздушных направлений по итогам заседания 28 марта, передает ЦТС.

Справка Finance.ua

Yanair – украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737. Перевозчик сможет выполнять до семи рейсов в неделю, то есть может выйти на частоту один рейс в день.

Срок действия права на эксплуатацию данной воздушной линии определен с 1 мая 2018 года на неограниченный период.