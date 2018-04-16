Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 215 0

Украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в грузинский город

Украинская авиакомпания получила разрешение на полеты в грузинский город

Украинская авиакомпания Yanair получила рекомендацию на разрешение осуществлять авиаперевозки по маршруту Харьков-Батуми на регулярной основе.

Такое решение принято комиссией Госавиаслужбы по выдаче и отзыва прав на эксплуатацию воздушных направлений по итогам заседания 28 марта, передает ЦТС.

Справка Finance.ua

  • Yanair – украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737. Перевозчик сможет выполнять до семи рейсов в неделю, то есть может выйти на частоту один рейс в день.
  • Срок действия права на эксплуатацию данной воздушной линии определен с 1 мая 2018 года на неограниченный период.
  • 2 января авиакомпания начала продажу билетов на прямые рейсы из Львова в грузинский Батуми. Позже Yanair анонсировала начало полетов между Харьковом и Батуми с 4 июня.
По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018