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Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark

Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark

В Китае был анонсирован первый игровой смартфон Black Shark, который разрабатывался совместно с Xiaomi. Отдельно поставляется Shark GamePad — подключаемый игровой контроллер, который поддерживает связь со смартфоном по Bluetooth.

Размеры устройства составляют 161.6 × 75.4 × 9.25 мм, а его масса 190 г. У нового смартфона ещё более вытянутые в высоту пропорции, чем у других современных аппаратов. На левой грани аппарата находится специальная кнопка Shark, с помощью которой осуществляется доступ к специальной игровой зоне Shark Space.

На правой грани привычно размещены кнопки регулировки громкости и блокировки экрана. На задней панели расположилась двойная камера со светодиодной вспышкой, а также логотип в виде стилизованной буквы S.

Дисплей новинки с разрешением FullHD+ и размером 5.99” имеет поддержку цветовой гаммы DCI-P3 и технологию MEMC для более плавного отображения динамично движущихся объектов. А под экраном размещён сенсор отпечатков пальцев. Процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2.8 ГГц позволяет игровому смартфону набирать впечатляющие 279 464 очков в бенчмарке AnTuTu.

По материалам bigmir.net
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