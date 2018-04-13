Подразделение Samsung по ошибке раздало акции на сумму более 100 млрд долларов

Одна из крупнейших брокерских компаний Южной Кореи — Samsung Securities Co. — допустила ошибку в расчете со своими сотрудниками, являющимися одновременно ее акционерами.

В счет выплаты дивидендов они должны были получить по 1 тыс. корейских вон (0,93 доллара) на акцию, но в результате ошибки получили по 1 000 акций Samsung Securities, сообщает Bloomberg.

Общая стоимость ошибочно переданных и не существующих в реальности 2,83 млрд акций теоретически составила порядка 112,6 трлн вон (около 105 млрд долларов). Эта сумма, как замечает Bloomberg, более чем в 30 раз превышала рыночную стоимость самой компании. В южнокорейских СМИ ошибочно переданные акции назвали «призрачными». Всего такие акции получили порядка 2 тыс. сотрудников компании.

Тот факт, что на самом деле акций не существовало, не помешал некоторым получившим «призрачные» ценные бумаги сотрудникам их продать, подчеркивает агентство. Акции, по его информации, успели продать 16 работников Samsung Securities Co.

По данным WSJ, «призрачные» акции были проданы на сумму около 187 млн долларов.

Ошибка была замечена компанией через 37 минут, после чего операции с ошибочно выданными акциями были заблокированы. Однако информация о продаже «призрачных» акций попала на рынок, в результате чего стоимость ценных бумаг компании за 6 минут рухнула почти на 12%. Это, как замечает Bloomberg, стало крупнейшим подобным спадом со времени мирового экономического кризиса 2008 года.

«Никто не ожидал столкнуться с чем-то подобным», — прокомментировал агентству ситуацию научный сотрудник Корейского института рынка капитала Хван Сеивон (Hwang Seiwoon). «Сотрудник, продающий 1 миллион акций компании в рабочее время? Вот что теперь кажется сверхъестественным», — добавил он. При этом генеральный директор Samsung Securities Ку Сунг-Хун пообещал понесшим убытки инвесторам компании возместить ущерб в «максимально возможной степени». Сотрудники, продавшие полученные ими по ошибке акции, понесут наказание.