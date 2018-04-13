Как отразится на водителях новое решение Кабмина об изъятии прав - эксперт

Решение Кабмина отбирать первые права за нарушение ПДД приведет к росту коррупции в полиции и является дискриминацией по стажу вождения. Об этом заявил адвокат Вадим Володарский.

«Права не будут отбирать навсегда, их можно будет восстановить, однако нужно будет полностью заново проходить обучение. Это неправильное решение, так как кроме коррупции оно ничего не принесет. У нас «разводов» и так много. В частности, один из них, когда за вождение в нетрезвом состоянии лишают прав, однако их потом восстанавливают за деньги. Данная инициатива Кабмина приведет к росту коррупции в полиции», — сказал В. Володарский.

По его словам, решение Кабинета министров отбирать первые права является дискриминацией по стажу вождения.

«Существует статистика, что первые два года вождения не самые аварийные. Наиболее аварийными являются 3-5 лет. Поэтому такая инициатива вряд ли приведет к положительным последствиям в плане аварийности. Что касается правовой стороной вопроса, то есть определенный порядок установленный законом лишения правом управления транспортного средства и потом возврата водителю его удостоверения. Соответственно такие изменения не могут вноситься подзаконными актами. Во-вторых, тут прослеживается прямая дискриминация в зависимости от стажа вождения»,- резюмировал В. Володарский.

Справка Finance.ua

Кабинет министров ужесточил порядок временного изъятия удостоверения водителя и его возврата.