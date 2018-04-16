В Нидерландах из-за жалоб жителей закрыли умную дорогу, включающую гимн при нарушении скоростного режима (видео)

В провинции Фрисландия в Нидерландах закрыли участок умной дороги, которая включала гимн региона в случае превышения водителями скоростного режима в 60 км/ч. Об этом пишет Dutch News.

Участок дороги проходил по деревне Йелсум, жители которой и подали в суд на строителей дороги. Участок, стоимостью в 80 тыс. евро, пришлось разобрать через неделю после официального запуска.

Власти региона рассчитывали, что водители не будут превышать скорость, если услышат гимн Фрисландии. Выяснилось, что постоянно играющая музыка раздражала жителей, тем более, что когда по трассе проезжали слишком быстро несколько автомобилистов — музыка включалась одновременно со всех сторон. Обитатели деревни Йелсум называли эту дорогу «адом и психологической атакой».