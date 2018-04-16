Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 71 0

С 2014 года США выделили Украине 8 млрд долларов на оборону

С 2014 года США выделили Украине 8 млрд долларов на оборону

С 2014 года США выделили Украине 8 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем.

“Санкции против России сохранятся. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться до тех пор, пока Крым будет оставаться аннексированным Россией. С 2014 года мы выделили около 8 миллиардов долларов в плане помощи для укрепления безопасности Украины”, – заявил Карем. Он подчеркнул, что США предоставляют Украине военное оборудование и инструкторов.

“Наши военные проводят подготовку и обучение вместе с украинскими военными для того, чтобы помочь им развить действенное и крепкое войско по стандартам НАТО. Украина сделала немало в реформировании сектора безопасности и обороны. Мы признаем стремление Украины к обретению членства в НАТО, приветствуем такие амбициозные цели в реформировании”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018