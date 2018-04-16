С 2014 года США выделили Украине 8 млрд долларов на оборону

С 2014 года США выделили Украине 8 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем.

“Санкции против России сохранятся. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться до тех пор, пока Крым будет оставаться аннексированным Россией. С 2014 года мы выделили около 8 миллиардов долларов в плане помощи для укрепления безопасности Украины”, – заявил Карем. Он подчеркнул, что США предоставляют Украине военное оборудование и инструкторов.

“Наши военные проводят подготовку и обучение вместе с украинскими военными для того, чтобы помочь им развить действенное и крепкое войско по стандартам НАТО. Украина сделала немало в реформировании сектора безопасности и обороны. Мы признаем стремление Украины к обретению членства в НАТО, приветствуем такие амбициозные цели в реформировании”, – добавил он.