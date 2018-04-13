Facebook существенно расширил перечень неприемлемых рекламных сообщений

SMM-менеджеры и рекламисты бьют тревогу – на днях Facebook существенно ужесточил требования к размещаемой в соцсети рекламе. Кроме широко известного запрета на продвижение криптовалют и ICO, под табу попало почти все, что особенно активно рекламируют на планете, говорят специалисты.
В целом, моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов и еще десяток условно разрешенной рекламы – перед тем, как дать добро на размещение, эксперты соцсети просмотрят сообщение и вынесут вердикт, стоит ли показывать ее своим пользователям. По сути, такая политика соответствует принципам риск-ориентированного подхода.
К слову, экспертов нанять Facebook придется немало, причем некоторым из них неплохо бы предварительно получить университетский диплом в какой-нибудь узкой области. Например, медицине или финансах. Иначе как, к примеру, отличить безопасные пищевые добавки от небезопасных. Ведь последние рекламировать в соцсети запрещено, а статус опасных БАДам будет присваивать сам Facebook.
Полный список жестких запретов выглядит так:
- Нелегальные продукты и услуги.
- Дискриминация по любым признакам.
- Табачные изделия.
- Лекарства и связанные с лекарствами продукты.
- Небезопасные пищевые добавки, которые признаны Facebook небезопасными.
- Оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества.
- Товары или услуги для взрослых, кроме рекламы планирования семьи или контрацепции;
- Материалы для взрослых.
- Сенсационные материалы.
- Личные характеристики.
- Материалы, вводящие в заблуждение.
- Спорные материалы, которые используют противоречивые политические или социальные вопросы в коммерческих целях;
- Оборудование для наблюдения (шпионские камеры, устройства для отслеживания мобильных и т.д.).
- Несуществующая функциональность.
- Личное здоровье (реклама, показывающая результат «до» и «после»).
- Потребкредиты и займы «до зарплаты».
- Сетевой маркетинг.
- Скандинавские аукционы.
- Поддельные документы.
- Шпионское или вредоносное ПО, включая ссылки на них.
- Несанкционированные устройства для стриминга.
- Запрещенные финансовые продукты и услуги.
Отдельно Facebook будет принимать решения по условно разрешенной рекламе. Например, продвигать алкоголь в соцсети можно, но при условии соблюдения местных законов и корректного таргетинга. А службы знакомств перед тем, как размещать рекламу, должны получить письменное разрешение. Подобные ограничения установлены и для онлайн аптек, государственных лотерей, подписных и финансовых услуг.
Также Facebook расширил перечень ограничений для рекламодателей в части сбора информации от пользователей. В платных публикациях нельзя запрашивать любые документы, пароли и логины, политические предпочтения, сексуальную ориентацию и массу прочих данных личного характера.
Очевидно, ужесточение правил размещения платного контента связано с недавним скандалом, в который оказалась вовлечена компания Марка Цукерберга.