Facebook существенно расширил перечень неприемлемых рекламных сообщений

SMM-менеджеры и рекламисты бьют тревогу – на днях Facebook существенно ужесточил требования к размещаемой в соцсети рекламе. Кроме широко известного запрета на продвижение криптовалют и ICO, под табу попало почти все, что особенно активно рекламируют на планете, говорят специалисты.

В целом, моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов и еще десяток условно разрешенной рекламы – перед тем, как дать добро на размещение, эксперты соцсети просмотрят сообщение и вынесут вердикт, стоит ли показывать ее своим пользователям. По сути, такая политика соответствует принципам риск-ориентированного подхода.

К слову, экспертов нанять Facebook придется немало, причем некоторым из них неплохо бы предварительно получить университетский диплом в какой-нибудь узкой области. Например, медицине или финансах. Иначе как, к примеру, отличить безопасные пищевые добавки от небезопасных. Ведь последние рекламировать в соцсети запрещено, а статус опасных БАДам будет присваивать сам Facebook.

Полный список жестких запретов выглядит так:

Нелегальные продукты и услуги.

Дискриминация по любым признакам.

Табачные изделия.

Лекарства и связанные с лекарствами продукты.

Небезопасные пищевые добавки, которые признаны Facebook небезопасными.

Оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества.

Товары или услуги для взрослых, кроме рекламы планирования семьи или контрацепции;

Материалы для взрослых.

Сенсационные материалы.

Личные характеристики.

Материалы, вводящие в заблуждение.

Спорные материалы, которые используют противоречивые политические или социальные вопросы в коммерческих целях;

Оборудование для наблюдения (шпионские камеры, устройства для отслеживания мобильных и т.д.).

Несуществующая функциональность.

Личное здоровье (реклама, показывающая результат «до» и «после»).

Потребкредиты и займы «до зарплаты».

Сетевой маркетинг.

Скандинавские аукционы.

Поддельные документы.

Шпионское или вредоносное ПО, включая ссылки на них.

Несанкционированные устройства для стриминга.

Запрещенные финансовые продукты и услуги.

Отдельно Facebook будет принимать решения по условно разрешенной рекламе. Например, продвигать алкоголь в соцсети можно, но при условии соблюдения местных законов и корректного таргетинга. А службы знакомств перед тем, как размещать рекламу, должны получить письменное разрешение. Подобные ограничения установлены и для онлайн аптек, государственных лотерей, подписных и финансовых услуг.

Также Facebook расширил перечень ограничений для рекламодателей в части сбора информации от пользователей. В платных публикациях нельзя запрашивать любые документы, пароли и логины, политические предпочтения, сексуальную ориентацию и массу прочих данных личного характера.

Очевидно, ужесточение правил размещения платного контента связано с недавним скандалом, в который оказалась вовлечена компания Марка Цукерберга.