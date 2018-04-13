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Facebook существенно расширил перечень неприемлемых рекламных сообщений

Facebook существенно расширил перечень неприемлемых рекламных сообщений

SMM-менеджеры и рекламисты бьют тревогу – на днях Facebook существенно ужесточил требования к размещаемой в соцсети рекламе. Кроме широко известного запрета на продвижение криптовалют и ICO, под табу попало почти все, что особенно активно рекламируют на планете, говорят специалисты.

В целом, моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов и еще десяток условно разрешенной рекламы – перед тем, как дать добро на размещение, эксперты соцсети просмотрят сообщение и вынесут вердикт, стоит ли показывать ее своим пользователям. По сути, такая политика соответствует принципам риск-ориентированного подхода.

К слову, экспертов нанять Facebook придется немало, причем некоторым из них неплохо бы предварительно получить университетский диплом в какой-нибудь узкой области. Например, медицине или финансах. Иначе как, к примеру, отличить безопасные пищевые добавки от небезопасных. Ведь последние рекламировать в соцсети запрещено, а статус опасных БАДам будет присваивать сам Facebook.

Полный список жестких запретов выглядит так:

  • Нелегальные продукты и услуги.
  • Дискриминация по любым признакам.
  • Табачные изделия.
  • Лекарства и связанные с лекарствами продукты.
  • Небезопасные пищевые добавки, которые признаны Facebook небезопасными.
  • Оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества.
  • Товары или услуги для взрослых, кроме рекламы планирования семьи или контрацепции;
  • Материалы для взрослых.
  • Сенсационные материалы.
  • Личные характеристики.
  • Материалы, вводящие в заблуждение.
  • Спорные материалы, которые используют противоречивые политические или социальные вопросы в коммерческих целях;
  • Оборудование для наблюдения (шпионские камеры, устройства для отслеживания мобильных и т.д.).
  • Несуществующая функциональность.
  • Личное здоровье (реклама, показывающая результат «до» и «после»).
  • Потребкредиты и займы «до зарплаты».
  • Сетевой маркетинг.
  • Скандинавские аукционы.
  • Поддельные документы.
  • Шпионское или вредоносное ПО, включая ссылки на них.
  • Несанкционированные устройства для стриминга.
  • Запрещенные финансовые продукты и услуги.

Отдельно Facebook будет принимать решения по условно разрешенной рекламе. Например, продвигать алкоголь в соцсети можно, но при условии соблюдения местных законов и корректного таргетинга. А службы знакомств перед тем, как размещать рекламу, должны получить письменное разрешение. Подобные ограничения установлены и для онлайн аптек, государственных лотерей, подписных и финансовых услуг.

Также Facebook расширил перечень ограничений для рекламодателей в части сбора информации от пользователей. В платных публикациях нельзя запрашивать любые документы, пароли и логины, политические предпочтения, сексуальную ориентацию и массу прочих данных личного характера.

Очевидно, ужесточение правил размещения платного контента связано с недавним скандалом, в который оказалась вовлечена компания Марка Цукерберга.

По материалам УБР
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