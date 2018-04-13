Volvo представил свой первый полностью электрический грузовик

Volvo Trucks представляет свой первый полностью электрический грузовой автомобиль для коммерческого использования: Volvo FL Electric предназначен, среди прочего, для доставок по городу и вывоза мусора. Продажи и серийное производство новой модели начнутся в Европе в следующем году.

Полностью электрический грузовой автомобиль для перевозок, сбора мусора и выполнения других задач в городской среде, полная масса 16 тонн.

Силовой привод: электродвигатель максимальной мощностью 185 кВт, мощность при продолжительной работе 130 кВт, двухступенчатая коробка передач, карданный вал, задний мост. Электродвигатель развивает крутящий момент до 425 Нм. Максимальный крутящий момент заднего моста 16 кНм. Хранение энергии: 2–6 литий-ионных аккумуляторов, общей емкостью 100–300 кВт-ч. Диапазон: до 300 км. Зарядка: зарядка от переменного тока через сеть (22 кВт) или быстрая зарядка от постоянного тока через CCS/Combo2 до 150 кВт.

Время полной зарядки: от пустых до полностью заряженных аккумуляторов: быстрая зарядка 1–2 часа (от постоянного тока), ночная зарядка до 10 часов (от переменного тока) с максимальной емкостью аккумуляторов 300 кВт-ч.

Два первых грузовых автомобиля Volvo FL Electric будут эксплуатироваться компанией Renova по сбору и переработке мусора и транспортной компанией TGM.

В рамках проекта «Off Peak City Distribution» («Распределение городских нагрузок вне часов пик») были изучены последствия перевода транспортировки грузов в центре Стокгольма на ночной режим. Поскольку грузовым автомобилям не пришлось двигаться в плотном потоке в час пик, транспортные задачи решались в три раза быстрее, чем обычно.

Электрический грузовик, который не производит выхлопных газов, может использоваться в закрытых терминалах и природоохранных зонах. Низкий уровень шума позволяет выполнять больший объем перевозок в ночное время, что позволит уменьшить загруженность дорог в течение дня.