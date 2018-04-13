Reuters: Испания собралась продать Саудовской Аравии военные корабли за 2,2 млрд долл.

Принц Саудовской Аравии и министр обороны Испании подписали “исполнительное резюме, чтобы облегчить необходимые процедуры”, чтобы министерство обороны Саудовской Аравии подписало контракт с испанским государственным судостроителем Navantia на поставку военных кораблей, говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

Также было подписано еще одно соглашение между государственной компанией Саудовской Аравии по военной промышленности и Navantia, но без обнародования дополнительной информации об этом соглашении.

В испанском министерстве обороны сообщили, что в рамках сделки Navantia продаст пять небольших военных кораблей, армия Испании будет готовить военнослужащих Саудовской Аравии, а подрядчики построят военно-морской строительный центр в королевстве.

Группы кампаний Amnesty International, испанская FundiPau, Greenpeace и Oxfam призвали Испанию прекратить продажу военной техники саудовцам, обвиняя королевство в злоупотреблении правами человека.

По словам источника, обе стороны ведут переговоры о сделке по военным кораблям с 2015 года, но окончательный контракт между министерством обороны Саудовской Аравии и Navantia займет больше времени.

Представитель отрасли подтвердил детали соглашения, хотя Navantia отказалась от комментариев.

Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман, который занимает пост министра обороны и контролирует экономическую и энергетическую политику, встретился с королем Испании Фелипе VI в дворце Зарзуэла на окраине Мадрида.

Он также встретился с премьер-министром Мариано Рахоем и министром обороны Марией Долорес де Коспедал. Встреча завершилась подписанием шести соглашений в области обороны, воздушного транспорта, культуры, технологий, труда и социального развития, говорится в заявлении Саудовской Аравии.