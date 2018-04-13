УЗ начала назначать доппоезда на майские праздники (список)

В разгар билетного ажиотажа накануне майских выходных (с 28 апреля по 1 мая) ПАО “Укрзализныця” начала работу по назначению дополнительных поездов, которые будут обслуживать наиболее популярные направления.

В данный момент назначены уже 7 таких поездов.

“За дни пасхальных праздников поездами путешествовали 870 тыс. пассажиров. Ожидаем большой ажиотаж и на майские выходные. Сейчас возможность приобрести проездные документы имеют те, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого”, – написал он.

В частности, речь идет о следующих поездах.

№92 Константиновка-Одесса отправится из Одессы 26, 28 и 30 апреля в 13:28 с прибытием в Константиновку в 5:40, обратно – 27, 29 апреля в 15:30, прибытие в 8:07.

№168 Львов-Одесса: выезд из Львова 28 апреля и 1 мая в 9:15, прибытие в 20:28, из Одессы – также 28 апреля и 1 мая в 10:03, прибытие в 21:05.

№177 Киев-Хмельницкий из столицы отправится 28 апреля и 1 мая в 7:38, прибудет в Хмельницкий в 13:02, в обратно отправится в те же дни в 14:04 с прибытием в 20:43.

№191/192 Киев-Львов: из Киева – 27, 28 апреля и 1 мая в 8:03 с прибытием в 17:55, обратно – в те же дни в 11:58 с прибытием в 21:46.

№197/198 Киев-Ковель из столицы будет курсировать 27 апреля и 1 мая по следующему графику: отбытие в 7:28, прибытие в 16:53, из Ковеля также 27 апреля и 1 мая по графику: отправление в 11:03, прибытие в 19:53.

№223/224 Киев-Одесса: из Киева 28 апреля и 1 мая в 7:38, прибытие в Одессу в 17:41, назад – в те же дни в 11:07, прибытие в 20:37.

№275/276 Львов-Днипро: из Днипра поезд отправится 26, 28, 30 апреля и 2 мая в 16:30 и прибудет во Львов в 10:55, обратно – 27, 29 апреля и 1 мая в 13:00 с прибытием в 8:15.