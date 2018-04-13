Спекуляции вокруг "Роттердам+" прекратят полноценный рынок электроэнергии, - эксперт

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, такая ситуация возникает из-за того, что формула учитывает среднюю за 12 месяцев стоимость угля. Соответственно, на растущем рынке цена угля в Украине была ниже, чем цена на мировых рынках. Теперь, когда индикативная цена АРІ2 ARA пошла вниз, на украинском рынке это снижение отразится в будущих периодах.

“Хотел бы обратить внимание на тезис, что стоимость украинского угля, согласно методологии НКРЭКУ, будет постепенно расти относительно индекса APi2 ARA в период снижения цен на уголь на международных рынках. Это объясняется 12 месячным лагом между формированием цены для угля на украинском рынке и індекативной цене АРІ2 ARA. Зато в течение предыдущих почти двух лет данная модель в период роста цен на мировых площадках позволяла украинскому углю быть значительно дешевле относительно указанного индекса.

Такие значительные диспропорции свидетельствуют о несовершенстве модели импортного паритета и позволяют заниматься некоторым политикам спекуляциями вокруг ценообразования”, – сказал эксперт. Омельченко также призвал экспертов энергорынка присоединиться к обсуждению проблемы и подчеркнул, что ее решением является появление полноценного рынка электроэнергии. “На мой взгляд, такую ситуацию можно исправить лишь с введением полноценного рынка электроэнергии и угля”, – пишет он.

Справка Finance.ua

В 2016 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.